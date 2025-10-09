Hac kayıt süreci sona erdi: Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
Hac kayıtlarının tamamlanmasının ardından, kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce hacı adayı büyük bir heyecanla kura sürecini beklemeye başladı. İslam’ın beş temel ibadetinden biri olan hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu yılki hac kontenjanı ve kura tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen kayıt sürecinin sona ermesiyle gözler şimdi hac kuralarının çekileceği tarihe çevrildi. Kura sonuçlarıyla birlikte, kimlerin 2026 yılında kutsal topraklara gitme hakkı kazanacağı belli olacak. Yetkililer, sürecin şeffaf ve dijital ortamda gerçekleştirileceğini, sonuçların aynı gün e-Devlet üzerinden de erişime açılacağını belirtti.
Bu yıl da yoğun ilgi gören hac kayıtları sonrası, adaylar hem heyecan hem de manevi bir hazırlık süreci yaşıyor. Kura takvimi ve kesin kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.