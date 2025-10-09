Hac kayıt süreci sona erdi: Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

3. Kayıt İşlemi Nereden Yapılır?



Kesin kayıtlar iki şekilde yapılabilir:



e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak



Ya da il/ilçe müftülüklerine şahsen başvuru yoluyla



Adaylar, bu aşamada konaklama türünü (oda sayısı, otel tipi vb.) ve seyahat tercihlerini (kara veya hava yolu) seçerler.



4. Ücret Ödemesi



Kesin kayıt yaptıracak adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği hac ücretini anlaşmalı bankalara yatırarak kayıtlarını tamamlar.

Ödeme dekontu, sistem üzerinden otomatik olarak işlenir.



5. Belgeler ve Onay



Kimlik belgesi



Kura sonucu belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)



Ödeme dekontu



Sağlık durumunu gösterir belge (gerekli görülebilir)



Bu belgelerle yapılan başvuruların ardından, Diyanet kayıtları onaylar ve adayın hac kesin kaydı tamamlanmış olur.



6. Kafile ve Eğitim Süreci



Kayıt sonrası hacı adaylarına kafile bilgileri, uçuş tarihleri ve hac öncesi eğitim programları duyurulur.



Tüm organizasyon Diyanet’in denetiminde yürütülür ve adaylar hac ibadeti öncesinde bilgilendirme toplantılarına katılır.