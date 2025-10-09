Hac kayıt süreci sona erdi: Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Hac kayıtlarının tamamlanmasının ardından, kutsal topraklara gitme hayali kuran binlerce hacı adayı büyük bir heyecanla kura sürecini beklemeye başladı. İslam’ın beş temel ibadetinden biri olan hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu yılki hac kontenjanı ve kura tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen kayıt sürecinin sona ermesiyle gözler şimdi hac kuralarının çekileceği tarihe çevrildi. Kura sonuçlarıyla birlikte, kimlerin 2026 yılında kutsal topraklara gitme hakkı kazanacağı belli olacak. Yetkililer, sürecin şeffaf ve dijital ortamda gerçekleştirileceğini, sonuçların aynı gün e-Devlet üzerinden de erişime açılacağını belirtti.

Bu yıl da yoğun ilgi gören hac kayıtları sonrası, adaylar hem heyecan hem de manevi bir hazırlık süreci yaşıyor. Kura takvimi ve kesin kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Geçen yıl kuralar 31 Ekim'de çekilmiş sonuçlar 21.00'de ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde kura çekilişinin ekim ayının son haftasında akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

HAC KESİN KAYIT SÜRECİ

Hac kesin kayıtları, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. İşte adım adım hac kesin kayıt süreci:

1. Kura Sonuçlarının Açıklanması

Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dijital ortamda çekilir.

Kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Kurada kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendilerine tanınan süre içinde işlemlerini tamamlamak zorundadır.

2. Kesin Kayıt Tarihleri

Kura sonucunda hac hakkı kazanan vatandaşlar için Diyanet, genellikle 1–2 haftalık bir kayıt dönemi belirler.

Bu süre içinde kayıt yaptırmayanların hakları yedek adaylara geçer.

3. Kayıt İşlemi Nereden Yapılır?

Kesin kayıtlar iki şekilde yapılabilir:

e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak

Ya da il/ilçe müftülüklerine şahsen başvuru yoluyla

Adaylar, bu aşamada konaklama türünü (oda sayısı, otel tipi vb.) ve seyahat tercihlerini (kara veya hava yolu) seçerler.

4. Ücret Ödemesi

Kesin kayıt yaptıracak adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği hac ücretini anlaşmalı bankalara yatırarak kayıtlarını tamamlar.
Ödeme dekontu, sistem üzerinden otomatik olarak işlenir.

5. Belgeler ve Onay

Kimlik belgesi

Kura sonucu belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)

Ödeme dekontu

Sağlık durumunu gösterir belge (gerekli görülebilir)

Bu belgelerle yapılan başvuruların ardından, Diyanet kayıtları onaylar ve adayın hac kesin kaydı tamamlanmış olur.

6. Kafile ve Eğitim Süreci

Kayıt sonrası hacı adaylarına kafile bilgileri, uçuş tarihleri ve hac öncesi eğitim programları duyurulur.

Tüm organizasyon Diyanet’in denetiminde yürütülür ve adaylar hac ibadeti öncesinde bilgilendirme toplantılarına katılır.

