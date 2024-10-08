Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı
Hac kayıt yenileme başvurularının nasıl yapılacağı, 2025 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanıyor. 2025 yılı için hac kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül tarihinde sona ermişti fakat Diyanet İşleri Başkanlığı yoğun talep üzerine bir kez daha kayıt yenilemeyi erişime açtı. Peki, 2025 hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?
2025 hac kayıt yenileme başvuruları yeniden başladı. Bir önceki başvuru döneminde hac kayıtlarını yenilemeyen adaylar, e-Devlet üzerinden 11 Ekim'e kadar hac kayıtlarını yenileyebilecek. Peki, 2025 hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?