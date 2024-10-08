Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı

Hac kayıt yenileme başvurularının nasıl yapılacağı, 2025 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanıyor. 2025 yılı için hac kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül tarihinde sona ermişti fakat Diyanet İşleri Başkanlığı yoğun talep üzerine bir kez daha kayıt yenilemeyi erişime açtı. Peki, 2025 hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?

Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı - 1

2025 hac kayıt yenileme başvuruları yeniden başladı. Bir önceki başvuru döneminde hac kayıtlarını yenilemeyen adaylar, e-Devlet üzerinden 11 Ekim'e kadar hac kayıtlarını yenileyebilecek. Peki, 2025 hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır?

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Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı - 2

HAC KAYIT YENİLEME YENİDEN ERİŞİME AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı - 3

HAC KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Hac kayıt yenileme başvuruları 2025: Diyanet Hac kayıt yenileme başvuruları nasıl yapılır? Yeniden erişime açıldı - 4

HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2025 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilenmeyecek.

Söz konusu vatandaşlar hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 8 Ekim 2024 – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yeniden yapacak.

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