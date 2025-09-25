Hac kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 hac kura çekimi ne zaman?
2026 yılında hacca gidecek adaylar için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 11 Ağustos'ta başlamıştı. 5 Eylül'de bitmesi planlanırken Diyanet tarafından sürenin 21 Eylül'e uzatıldığına dair açıklama geldi. Hacı adayların ön kayıt başvuruları 21 Eylül'de son buldu. Ancak kayıt yenileme işlemleri için ek zaman verildi. Hac kura tarihi için de açıklama geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri'nden 2026 hac kayıt yenileme başvuru tarihlerine dair açıklama yapıldı. Genel Müdür Remzi Bircan, sürenin 30 Eylül gününe kadar uzatıldığını ve kayıt yenileme yaparken konaklama türlerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?