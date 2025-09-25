Hac kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 hac kura çekimi ne zaman?

2026 yılında hacca gidecek adaylar için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 11 Ağustos'ta başlamıştı. 5 Eylül'de bitmesi planlanırken Diyanet tarafından sürenin 21 Eylül'e uzatıldığına dair açıklama geldi. Hacı adayların ön kayıt başvuruları 21 Eylül'de son buldu. Ancak kayıt yenileme işlemleri için ek zaman verildi. Hac kura tarihi için de açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri'nden 2026 hac kayıt yenileme başvuru tarihlerine dair açıklama yapıldı. Genel Müdür Remzi Bircan, sürenin 30 Eylül gününe kadar uzatıldığını ve kayıt yenileme yaparken konaklama türlerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

2026 HAC KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, ön kayıt başvuru süresinin 21 Eylül'de son bulduğunu ancak kayıt yenileme yapacaklar için işlemlerini 30 Eylül gününe kadar sürdürebileceğini belirtti.

Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet'ten yapılıyor. Kayıt yenilemeler, önceden kaydı olan ancak kesikliklerini tamamlayamamış adaylar için geçerlidir.

Yenileme yaparken adayların dikkat etmesi gereken en önemli şey konaklama türü olacak. Bu durum için adayların il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmesi gerekebilir. Aksi halde konaklama seçimi kura ardından değiştirilemez.

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 yılına hacca gideceklerin belirleneceği kura çekimi ise adaylar arasından ekim ayında noter huzurunda olacak.

