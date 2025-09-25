Hac kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 hac kura çekimi ne zaman?

Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet'ten yapılıyor. Kayıt yenilemeler, önceden kaydı olan ancak kesikliklerini tamamlayamamış adaylar için geçerlidir.



Yenileme yaparken adayların dikkat etmesi gereken en önemli şey konaklama türü olacak. Bu durum için adayların il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmesi gerekebilir. Aksi halde konaklama seçimi kura ardından değiştirilemez.