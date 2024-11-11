Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac kura sonuçları ilan edildi. Sonuç ilanı ardından kesin kayıt dönemi başladı. Hac kesin kayıtları e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yaaprak gerçekleştiriliyor. Peki, Hac kayıtları için son gün ne zaman?

Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi - 1

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak adayların işlemleri 4 Kasım itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, kasım ayında tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi - 2

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi.

Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi - 3

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemi için https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi - 4

Devam etmek için üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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