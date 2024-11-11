Hac kayıtları için son gün ne zaman? Hac kayıt takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac kura sonuçları ilan edildi. Sonuç ilanı ardından kesin kayıt dönemi başladı. Hac kesin kayıtları e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yaaprak gerçekleştiriliyor. Peki, Hac kayıtları için son gün ne zaman?
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak adayların işlemleri 4 Kasım itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, kasım ayında tamamlanacak.