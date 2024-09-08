Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır? Hac kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu

ac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için sürecin ayrıntıları belli oldu. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini, adayların 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiğini hatırlattı. Peki, Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır

Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır? Hac kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu - 1

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

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Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır? Hac kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu - 2

HAC KAYDI NASIL YAPILIR?

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşları hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.


Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır? Hac kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu - 3

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlar, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.


Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır? Hac kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu - 4

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

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