Hac kesin kayıt takvimi belli oldu: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
06.11.2025 08:38
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Kura sonuç duyurusu ardından gözler kesin kayıt takvimine çevrildi. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın kişi 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştı.
HAC KESİN KAYIT TAKVİMİ AÇIKLANDI
Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri, e-Devlet üzerinden daha önce belirlenmiş tarihlerde yapılmıştı. Kesin kayıt takvimi de kura sonuçları ardından belli oldu.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak. Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kesin kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gereken adımlar şöyle:
e-Devlet sistemi üzerinden "Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)" hizmeti kullanılır.
Kura sonucu hak kazanan adaylar için; uçmak istenen havaalanı tercihi, hac ücreti ödeme şekli, konaklama türü seçimi gibi detaylar kayıt formunda yer alır.
Adaylar ve varsa birlikte hacı olmak istedikleri kişiler, aynı konaklama türünü seçmeli ve grup halinde başvuruda bulunmak isteyenler için “kura birlikteliği” yapılması gerekmektedir.