Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?
Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kura süreci ardından gözler kesin kayıt takvimine çevrildi. Hac kesin kayıt tarihi açıklandı. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?
2025 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi.