Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kura süreci ardından gözler kesin kayıt takvimine çevrildi. Hac kesin kayıt tarihi açıklandı. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? - 1

2025 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi.


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Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? - 2

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebiliyor.

Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? - 3

HAC KESİN KAYITLARI

Sonuçlarını öğrenen ve hak kazanan hacı adayları 2025 hac kesin kayıt tarihleri için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarını takip ediyor. Hac kesin kayıtlarının 4 Kasımdan itibaren yapılacağı açıklandı.

Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? - 4

Hac kurasında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

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