Hac kesin kayıt tarihi açıklandı: Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2025 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.



Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi.





