Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.



Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz



Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.



e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.





