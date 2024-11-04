Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac kura sonuçları açıklandı. Kura sonuçları ardından Hac kesin kayıt sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Takvime göre, 4 Kasım'da başlayan Hac kesin kayıtları 15 Kasım'a kadar devam edecek. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır? - 1

​2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda 31 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızın da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen 2025 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yapabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır? - 2

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.


Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır? - 3

Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır? - 4

HAC ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Hac kesin kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, kesin kayıt ücretinizi ekranda belirtilen bankalardan birinin "Kurumsal Hac Tahsilat (SAR)" hesabına, her bir hacı adayı için T.C. Kimlik Numarası üzerinden yatırmanız gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER