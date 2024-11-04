Hac kesin kayıt tarihleri açıklandı: Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hac kura sonuçları açıklandı. Kura sonuçları ardından Hac kesin kayıt sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Takvime göre, 4 Kasım'da başlayan Hac kesin kayıtları 15 Kasım'a kadar devam edecek. Peki, Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda 31 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızın da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen 2025 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yapabilecek.