Hac kura çekilişi canlı yayın bilgileri paylaşıldı (Hac kurasının yayınlanacağı Diyanet TV frekans bilgileri)
05.11.2025 10:05
Fuat İğci
2025 yılı hac kura çekilişi için geri sayım sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi, bu yıl da canlı yayınla takip edilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası bugün çekilecek. Kura çekimine bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.
KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NASIL TAKİP EDİLECEK?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, Diyanet TV ekranlarından izlenebilecek. Canlı yayını izlemek isteyenler, televizyon veya dijital platformlar üzerinden Diyanet TV frekans bilgilerini kullanarak çekilişi anbean takip edebilecek.
CANLI YAYIN ARDINDAN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK
Yayın sırasında, illere göre belirlenen sıralamayla kura sonuçları açıklanacak ve kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının isimleri ekrana yansıtılacak. Hacı adayları, hem canlı yayından hem de Diyanet’in resmi internet sitesinden sonuçlara ulaşabilecek.
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Diyanet TV kanalının 2025 yılı güncel frekans bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12 380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 27 500
FEC: 3/4
Diyanet TV
Alternatif SD yayın:
Frekans: 12 422 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 30 000
FEC: 3/4
15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR
Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.
Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.
Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.
Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.
Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.
Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.