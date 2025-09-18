Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor
Hacı adayları, 2026 yılında hac yolculuğu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapıyor. 11 Ağustos'ta başlayan süreç 5 Eylül'de son buluyordu ancak Diyanet, sürenin uzatıldığını duyurdu. Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 21 Eylül'de noktalanıyor. Kayıt başvurusu aşamaları e-devlet üzerinden yürütülüyor. Hac kayıt ve kayıt yenileme ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Hacı adaylarının gözü Diyanet'ten gelecek kura çekimi tarihinde.
2026 hac yolculuğu için süreç devam ediyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler 11 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlıyor. Kura çekimleri ise başvurusu kabul edilen hacı adayları arasında, daha sonra açıklanacak tarihte yapılıyor. İlk kez ön kayıt başvurusu yapacaklar, 950 TL kayıt ücretini ödemelidir. Peki, 2026 hac kura çekimi ne zaman?