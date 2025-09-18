Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor

Hacı adayları, 2026 yılında hac yolculuğu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapıyor. 11 Ağustos'ta başlayan süreç 5 Eylül'de son buluyordu ancak Diyanet, sürenin uzatıldığını duyurdu. Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 21 Eylül'de noktalanıyor. Kayıt başvurusu aşamaları e-devlet üzerinden yürütülüyor. Hac kayıt ve kayıt yenileme ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Hacı adaylarının gözü Diyanet'ten gelecek kura çekimi tarihinde.

Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor

2026 hac yolculuğu için süreç devam ediyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler 11 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlıyor. Kura çekimleri ise başvurusu kabul edilen hacı adayları arasında, daha sonra açıklanacak tarihte yapılıyor. İlk kez ön kayıt başvurusu yapacaklar, 950 TL kayıt ücretini ödemelidir. Peki, 2026 hac kura çekimi ne zaman?

Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor

HAC KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Diyanet tarafından hac ön kayıtve kayıt yenileme süreci 21 Eylül'de tamamlanıyor. Başvurusu kabul edilenler adayların kura çekimi tarihi ise kayıtlar ardından duyurulacak. Tarihler hac.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Hac ön kayıt ücretini yatırmış ancak verilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayanların ücretleri iade edilecek.

Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor

Ancak 2025 yılı için ön kayıt ve kayıt yenilemeler 5 Ağustos - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı ve kuralar da 31 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda çekildi. Kesin kayıtlar 4 Kasım ile 15 Kasım 2024 tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Adaylar kesin kayıtlarını e-devlet üzerinden yapıyor.

2024 yılı için kura çekimleri ise 2 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

