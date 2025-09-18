Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? Diyanet 2026 hac kurası ve kesin kayıtlar bekleniyor

Ancak 2025 yılı için ön kayıt ve kayıt yenilemeler 5 Ağustos - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı ve kuralar da 31 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda çekildi. Kesin kayıtlar 4 Kasım ile 15 Kasım 2024 tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Adaylar kesin kayıtlarını e-devlet üzerinden yapıyor.



2024 yılı için kura çekimleri ise 2 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.