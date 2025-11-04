Hac kura çekimi 2026: Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Hacı adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 hac kura çekimi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında hac kuraları için takvim belli olmuştu. 2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, 2026 hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. 1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş 2026 hac kurasına katılmaya hak kazandı. Şimdi ise gözler hac kuralarının çekileceği ve hac kesin kayıtlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte 2026 hac kura çekimi takvimi.