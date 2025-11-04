Hac kura çekimi canlı izle 2026: Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası nasıl canlı izlenir?

iStockPhoto

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. 1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş 2026 hac kurasına katılmaya hak kazandı. Şimdi ise gözler hac kuralarının çekileceği ve hac kesin kayıtlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte 2026 hac kura çekimi takvimi.