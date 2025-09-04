Hac kura çekimi heyecanı! 2026 Hac ön kayıtları bitti mi, kura çekimi ne zaman?

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme için süreç 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasını kapsıyor. Ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. Tarihler Diyanet tarafından açıklanacak.



Ancak 2025 yılında hacca gidecekler için ön kayıtlar 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından kura çekimi de 31 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenmişti.