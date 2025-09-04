Hac kura çekimi heyecanı! 2026 Hac ön kayıtları bitti mi, kura çekimi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılında hacca gidecekler için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyor. Ardından kura çekimi ile kesin adaylar ilan edilecek. Kayıt süreci e-devlet üzerinden yürütülüyor. Kayıt yenileme işlemi, 2025 haccı için kuraya katılan ancak çeşitli nedenlerle hacca gidemeyen adaylar için geçerlidir. Hac kayıtları esnasında ön kayıt ücreti ödemesi yapılıyor. Hacı adaylarının gündeminde hac kura çekimi tarihleri var.



Hac kura çekimine kısa süre kaldı. Kayıt işlemleri 5 Eylül'de noktalanacak ve adaylar arasında kurayla hacca gidecek isimler belirlenecek. 2026 haccı adaylar normal ve yakın mesafe konaklama türlerinden birini seçmelidir. Kayıt işlemi ardından e-devlet üzerinden kayıt durumu sorgulaması yapılmalıdır.



2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme için süreç 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasını kapsıyor. Ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. Tarihler Diyanet tarafından açıklanacak.

Ancak 2025 yılında hacca gidecekler için ön kayıtlar 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ardından kura çekimi de 31 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenmişti.



HAC ÖN KAYITLARI BİTİYOR

Adaylar 5 Eylül'e kadar 950 TL ön kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt işlemlerini yapabilecek. Kayıt yenileme süreci de 5 Eylül'de noktalanıyor.



2026 HAC FİYATLARI

2025 yılında normal konaklama türünde fiyatlar 24.500 - 28.500 SAR (Suudi
Arabistan Riyali) arasında değişiyordu.

Yakın mesafe konaklamada fiyatlar 60.000-80.000 SAR (Suudi Arabistan Riyali) arasında değişiklik gösteriyordu. Yeni fiyatlar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.

