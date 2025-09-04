Hac kura çekimi heyecanı! 2026 Hac ön kayıtları bitti mi, kura çekimi ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılında hacca gidecekler için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyor. Ardından kura çekimi ile kesin adaylar ilan edilecek. Kayıt süreci e-devlet üzerinden yürütülüyor. Kayıt yenileme işlemi, 2025 haccı için kuraya katılan ancak çeşitli nedenlerle hacca gidemeyen adaylar için geçerlidir. Hac kayıtları esnasında ön kayıt ücreti ödemesi yapılıyor. Hacı adaylarının gündeminde hac kura çekimi tarihleri var.
Hac kura çekimine kısa süre kaldı. Kayıt işlemleri 5 Eylül'de noktalanacak ve adaylar arasında kurayla hacca gidecek isimler belirlenecek. 2026 haccı adaylar normal ve yakın mesafe konaklama türlerinden birini seçmelidir. Kayıt işlemi ardından e-devlet üzerinden kayıt durumu sorgulaması yapılmalıdır.