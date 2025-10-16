Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi?
Hac kuralarının ne zaman çekileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milyonlarca Müslüman her yıl hacca gidebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura tarihlerini bekliyor. 2026 yılında hacca gitmek için şansını deneyecek olan ve 21 Eylül'e kadar ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar gözlerini hac kuralarının çekileceği tarihe çevirdi. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?
2026 yılı hac hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, milyonlarca hacı adayı gözünü hac kura çekimi tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için hac kayıt ve kura süreciyle ilgili takvimi netleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, Diyanet tarih verdi mi?