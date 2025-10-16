Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi?

Hac kuralarının ne zaman çekileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milyonlarca Müslüman her yıl hacca gidebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura tarihlerini bekliyor. 2026 yılında hacca gitmek için şansını deneyecek olan ve 21 Eylül'e kadar ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar gözlerini hac kuralarının çekileceği tarihe çevirdi. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi? - 1

2026 yılı hac hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, milyonlarca hacı adayı gözünü hac kura çekimi tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için hac kayıt ve kura süreciyle ilgili takvimi netleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, Diyanet tarih verdi mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi? - 2

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı görülüyor.

2025 yılı için kura 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.

Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi? - 3

NEDEN KURA ÇEKİLİYOR?

Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor.

Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarih verdi mi? - 4

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

DAHA FAZLA GÖSTER