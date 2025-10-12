Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Gözler Diyanet’te
2026 yılı hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara gitme umuduyla gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak kura tarihine çeviriyor. 2026 hac organizasyonu için ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, şimdi en çok merak edilen soru “Hac kuraları ne zaman çekilecek?” oldu. Her yıl milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu hac kurası için sadece belirli sayıda aday mutlu sona ulaşabilecek. Suudi Arabistan hükümeti tarafından belirlenen kota kadar hacca gidecek kişilerin sayısı açıklanacak. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları için tarih araştırmaları sürüyor. 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlandı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar şimdi gözlerini kutsal topraklara gidecekleri tarihe çevirdi. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu mu?