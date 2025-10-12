Hac kura çekimi tarihi 2026: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Gözler Diyanet’te

2026 yılı hac kura çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara gitme umuduyla gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak kura tarihine çeviriyor. 2026 hac organizasyonu için ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, şimdi en çok merak edilen soru “Hac kuraları ne zaman çekilecek?” oldu. Her yıl milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu hac kurası için sadece belirli sayıda aday mutlu sona ulaşabilecek. Suudi Arabistan hükümeti tarafından belirlenen kota kadar hacca gidecek kişilerin sayısı açıklanacak. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları için tarih araştırmaları sürüyor. 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlandı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar şimdi gözlerini kutsal topraklara gidecekleri tarihe çevirdi. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu mu?

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı görülüyor.

2025 yılı için kura 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.

HER YIL MİLYONLARCA KİŞİ BAŞVURUYOR

Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor.

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum" alanını işaretleyiniz ve "Kaydet" butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

