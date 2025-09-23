Hac kura çekiminde son durum: Hac kuraları ne zaman gerçekleşecek?
Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül itibariyle sona erdi. Uzatılan başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Hac kuraları her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşiyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirmişti. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte kura takvine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.