Hac kura çekiminde son durum: Hac kuraları ne zaman gerçekleşecek?

Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül itibariyle sona erdi. Uzatılan başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Hac kuraları her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşiyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirmişti. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte kura takvine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, kuraların genellikle yılın son aylarında gerçekleştirildiği biliniyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024’te çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yılki kuraların da muhtemelen Ekim ya da Kasım 2025’te yapılması bekleniyor.


Hac kura takviminin netleşmesi için Diyanet’ten resmi açıklama beklenirken, adaylar gözlerini Başkanlığın ilerleyen günlerde yapacağı duyuruya çevirmiş durumda.

KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran binlerce aday arasında kura çekimi yapılacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da  kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecek. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecek

