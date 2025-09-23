Hac kura çekiminde son durum: Hac kuraları ne zaman gerçekleşecek?

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz duyurmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, kuraların genellikle yılın son aylarında gerçekleştirildiği biliniyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024’te çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yılki kuraların da muhtemelen Ekim ya da Kasım 2025’te yapılması bekleniyor.





