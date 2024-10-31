Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı)

2025 hac kuralarının çekilmesiyle birlikte, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen hacı adayları sonuçların saat kaçta açıklanacağını sorgulamaya başladı. 2025 yılı hac kura çekimiyle birlikte, kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 hacı adayı sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan duyuru sonrasında, hac kura sonuçları için tarih ve saat bilgisi belli oldu. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2025 hac kuralarının tamamlanmasıyla birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına ve kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 84 bin 942 hacı adayının hacca gideceği kesinleşecek. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 hac kura sonuçları sorgulama ekranı.

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Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirdi.

Hac kuralarına göre, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 kişi, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.

SONUÇLAR E-DEVLET'TEN DUYURULACAK

Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı) - 3

'KURAYA GİRECEK SAYI 1 MİLYON 849 BİN 584'

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir.

Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Elbette bu ibadeti ifa etmek için yıllar öncesinden müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının farkındayız. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz.

Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu avantajı bir an önce kullanabilmek için zamanında ya da daha önceden hacca müracaat etmek gerekiyor" dedi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi başlatıldı. Hacı adayları sonuçlarını, saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.

Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı) - 4

HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025 hac kura sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını bu akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı) - 5

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 

Hac kesin kayıtları geçtiğimiz yıl 6-24 Kasım arasında gerçekleşmişti.

2025 hac kesin kayıt tarihlerinin yine kasım ayı sonlarında yapılacağı öngörülüyor.

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