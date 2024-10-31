Hac kura sonuçları 2025: Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat açıklanacak? (e-Devlet hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı)
2025 hac kuralarının çekilmesiyle birlikte, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen hacı adayları sonuçların saat kaçta açıklanacağını sorgulamaya başladı. 2025 yılı hac kura çekimiyle birlikte, kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 hacı adayı sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan duyuru sonrasında, hac kura sonuçları için tarih ve saat bilgisi belli oldu. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 hac kuralarının tamamlanmasıyla birlikte gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına ve kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 84 bin 942 hacı adayının hacca gideceği kesinleşecek. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 hac kura sonuçları sorgulama ekranı.