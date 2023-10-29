HAC KURA TARİHİ: 2024 hac kura çekimi ne zaman yapılacak?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt işlemlerini tamamladı. 2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdi ise "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Şimdi tüm gözler Diyanet'in kura takvimini ilan açıklamasında. İşte, 2024 Diyanet Hac kura çekiminde son gelişmeler...