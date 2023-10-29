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HAC KURA TARİHİ: 2024 hac kura çekimi ne zaman yapılacak?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt işlemlerini tamamladı. 2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdi ise "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman açıklanacak?

HAC KURA TARİHİ: 2024 hac kura çekimi ne zaman yapılacak? - 1

2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Şimdi tüm gözler Diyanet'in kura takvimini ilan açıklamasında. İşte, 2024 Diyanet Hac kura çekiminde son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

HAC KURA TARİHİ: 2024 hac kura çekimi ne zaman yapılacak? - 2

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

HAC KURA TARİHİ: 2024 hac kura çekimi ne zaman yapılacak? - 3

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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