Hac kuraları çekildi: 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? (e Devlet Hac kura sorgulama)

2023 hac kuraları çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Hac kuralarının tarihi ertelenmişti.
Önceki yıllarda kesin kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı ise kuraya tabi olmadan hac yapabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:
"2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir."
Bircan, 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan hac kurasının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugüne ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz."