Hac kuraları için beklenen tarih! Diyanet 2025 hac kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü

Hacı adaylarına Mekke ve Medine'deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak hac konaklama türleri normal ve yakın mesafe

olarak belirlenmiştir.



Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1250 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak ve konaklama süresi uçak planlamasına uygun olarak 10-25 gün aralığındadır.



2025 yılı için hac ücretleri bu kategoride ortalama 60.000-80.000 SAR (Suudi Arabistan Riyali) arasındaydı.



Normal konaklamada; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 8 km; Medine'de ise Merkeziye

bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yapılır.



2025 yılı için hac ücretleri bu konaklama türünde 24.500 - 28.500 SAR (Suudi Arabistan Riyali) arasındaydı.

