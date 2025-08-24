Hac kuraları için beklenen tarih! Diyanet 2025 hac kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Ağustos günü başladı. Hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. İlk kez başvuruda bulunacaklardan kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınıyor. Geçtiğimiz sene kura çekiminde kayıt sırası gelmeyen ya da kayıt yaptırmayan adaylar kayıt güncelleme yapacak. Normal ve yakın mesafe konaklama seçeneklerine göre ücret skalası değişiklik gösteriyor. 2026 hac kura çekimini bekleyenler Diyanet sayfasını ziyaret ediyor.
2026 hac kayıt süreci henüz son bulmadı. Konaklama tercihlerine göre adaylar e-Devlet üzerinden işlemlerini halledebiliyor. Son tarih ise 5 Eylül olarak duyuruldu. Başvuru ardından hacı adayları e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden durum sorgulama yapmalılar. İlk kez kayıt olacakların aksine kayıt güncelleme yapacaklar herhangi bir ücret ödemeyecek. İşte, hac kayıt ve kayıt yenileme detayları...