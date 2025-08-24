Hac kuraları için beklenen tarih! Diyanet 2025 hac kayıt ve kayıt yenileme son başvuru günü

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Ağustos günü başladı. Hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. İlk kez başvuruda bulunacaklardan kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınıyor. Geçtiğimiz sene kura çekiminde kayıt sırası gelmeyen ya da kayıt yaptırmayan adaylar kayıt güncelleme yapacak. Normal ve yakın mesafe konaklama seçeneklerine göre ücret skalası değişiklik gösteriyor. 2026 hac kura çekimini bekleyenler Diyanet sayfasını ziyaret ediyor.

2026 hac kayıt süreci henüz son bulmadı. Konaklama tercihlerine göre adaylar e-Devlet üzerinden işlemlerini halledebiliyor. Son tarih ise 5 Eylül olarak duyuruldu. Başvuru ardından hacı adayları e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden durum sorgulama yapmalılar. İlk kez kayıt olacakların aksine kayıt güncelleme yapacaklar herhangi bir ücret ödemeyecek. İşte, hac kayıt ve kayıt yenileme detayları...

2026 HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılında Hac yolculuğuna çıkacak adayların belirlenmesi adına başvurular açıldı. Adaylar ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularını 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıyor.

Kayıt yenileme işlemini; 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen yolcular yapabilecek.

HAC KAYIT ÜCRETİ 

Hac ön kayıt başvurularında adaylar kişi başı 950 TL'yi; Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırmalılar.

Hacı adaylarına Mekke ve Medine'deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak hac konaklama türleri normal ve yakın mesafe
olarak belirlenmiştir.

Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1250 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak ve konaklama süresi uçak planlamasına uygun olarak 10-25 gün aralığındadır.

2025 yılı için hac ücretleri bu kategoride ortalama 60.000-80.000 SAR (Suudi Arabistan Riyali) arasındaydı.

Normal konaklamada; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 8 km; Medine'de ise Merkeziye
bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yapılır.

2025 yılı için hac ücretleri bu konaklama türünde 24.500 - 28.500 SAR (Suudi Arabistan Riyali) arasındaydı.

HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME EKRANI

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet tarafından 2026 yılı hac kura çekimine dair tarih bildirimi yapılmadı. Ön kayıt aşaması ardından tarihler hac.gov.tr adresinden duyurulacak. Geçtiğimiz sene hac kuraları, ön kayıtların bitiminden yaklaşık 2 hafta kadar sonra 2 Kasım'da yapılmıştı.

