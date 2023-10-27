Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet Hac kura çekimi tarihi)
Hac kuralarının ne zaman çekileceği, hacı adayları tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılı hac kura çekimi tarihleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanmıştı. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?
2024 hac kura çekimi tarihi, hacca gitmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?