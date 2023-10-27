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Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet Hac kura çekimi tarihi)

Hac kuralarının ne zaman çekileceği, hacı adayları tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılı hac kura çekimi tarihleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanmıştı. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet Hac kura çekimi tarihi) - 1

2024 hac kura çekimi tarihi, hacca gitmek isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet Hac kura çekimi tarihi) - 2

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet Hac kura çekimi tarihi) - 3

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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