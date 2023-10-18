2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac ön kayıt işlemlerinin sona ermesi ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Ön kayıt işlemini yapan ve kayıt işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenen vatandaşlar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 1

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatları e-Devlet üzerinden alındı. 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Başuru süresinin dolmasıyla birlikte kura tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

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2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 2

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 3

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 4

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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