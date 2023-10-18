2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatları e-Devlet üzerinden alındı. 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Başuru süresinin dolmasıyla birlikte kura tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.