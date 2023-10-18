2024 Hac kura takvimi için heyecanlı bekleyiş: Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac ön kayıt işlemlerinin sona ermesi ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Ön kayıt işlemini yapan ve kayıt işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenen vatandaşlar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatları e-Devlet üzerinden alındı. 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Başuru süresinin dolmasıyla birlikte kura tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.