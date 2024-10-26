Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu

HAC TAKVİMİ HAKKINDA

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac takvimiyle ilgili bilgi verdi. 13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.