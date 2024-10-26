Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kayıt yenileme başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Her yıl Diyanet tarafından ön kayıtlar tamamlandıktan sonra hac kurası çekimi gerçekleşiyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu - 1

Her yıl binlerce hacı adayının, hacca gidebilmek için beklediği kura çekimi için geri sayım sürüyor. . Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri  11 Ekim 2024  tarihine kadar alındı. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu - 2

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl da kasım ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu - 3

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açılacak.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu - 4

HAC TAKVİMİ HAKKINDA

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac takvimiyle ilgili bilgi verdi. 13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER