Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet Hac kura takvimi merak konusu oldu
Diyanet İşleri Başkanlığınca, gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kayıt yenileme başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Her yıl Diyanet tarafından ön kayıtlar tamamlandıktan sonra hac kurası çekimi gerçekleşiyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Her yıl binlerce hacı adayının, hacca gidebilmek için beklediği kura çekimi için geri sayım sürüyor. . Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ekim 2024 tarihine kadar alındı. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek.