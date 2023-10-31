Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt işlemlerini tamamladı. 2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdi ise "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklama sonrasında, hac kura tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün belli oldu. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Diyanet tarafından yapılan açıklamayla birlikte kura takvimi ilan edildi. İşte, 2024 Diyanet hac kura çekiminde son gelişmeler...