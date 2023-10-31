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Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt işlemlerini tamamladı. 2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar şimdi ise "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklama sonrasında, hac kura tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün belli oldu. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu - 1

2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Diyanet tarafından yapılan açıklamayla birlikte kura takvimi ilan edildi. İşte, 2024 Diyanet hac kura çekiminde son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu - 2

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu - 3

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu - 4

SONUÇLAR AYNI GÜN E-DEVLET'TEN DUYURULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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