Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Diyanet hac kura çekimi tarihi belli oldu

SONUÇLAR AYNI GÜN E-DEVLET'TEN DUYURULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.