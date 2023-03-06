Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri)

Hac kuraları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Diyanet tarafından 15 Şubat'ta çekileceği açıklanan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Hacca gitmek için bekleyen binlerce kişi ise kura çekiminin ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 1

2023 hac kura çekimi için bekleyiş sürmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamalar sonrasında, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kuraları, deprem felaketleri nedeniylem ertelenmişti. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 2

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hac kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 3

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 4

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası

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