Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Hac kura takviminde

Hac kayıt yenileme süreci devam ederken gözler kura tarihine çevrildi. 5 Ağustos tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Peki, Peki 2024-2025 dönemi hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Hac kura takviminde - 1

Hac kura tarihi kayıt yenileme sürecine doğru hız kazandı. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak.

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Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Hac kura takviminde - 2

Onun için hacca gitmek isteyenlerden bu süre içerisinde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Kayıt yenileme işlemleri için hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Kayıt başvurularının tamamlanması ve değerlendirilmesi ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek.

Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? Gözler Hac kura takviminde - 3

2025 HAC KURASI NE ZAMAN?

2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl Ekim ayınon son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.

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