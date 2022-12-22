Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023

2023 hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Buna göre; Hac kuralarının çekileceği tarihin Ocak ayı itibariyle açıklanması bekleniyor.Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.
Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.
Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, web sitemizde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.