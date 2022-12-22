Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023

2023 hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Buna göre; Hac kuralarının çekileceği tarihin Ocak ayı itibariyle açıklanması bekleniyor.Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.