Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023

Hac kuraları başvuru sürecinin başlaması ardından gündeme geldi. Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 19 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Hac kuraları ne zaman gerçekleştirilecek?

Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023 - 1

2023 hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Buna göre; Hac kuralarının çekileceği tarihin Ocak ayı itibariyle açıklanması bekleniyor.Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023 - 2

2023 HAC KAYITLARI BAŞLADI

​Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.

Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023 - 3

Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

Hac kuraları ne zaman? Hac kura takvimi 2023 - 4

Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, web sitemizde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.

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