Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? (2025 Diyanet hac kura çekimi sorgulama ekranı)

Türkiye'de yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurasının çekimi için geri sayım sona ermek üzere. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, hacı adaylarının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Öte yandan hac kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. İşte, 2025 hac kurası hakkında tüm bilgiler...