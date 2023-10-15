Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet 2024 hac kurası tarihi
2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Şimdi tüm gözler Diyanet'in kura takvimini ilan açıklamasında. Öte yandan 15 Ekim 2023 günü başvurular için son tarih.