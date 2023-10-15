Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet 2024 hac kurası tarihi

2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 2024'de kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların gündemin kura tarihi var. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman açıklanacak?

Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet 2024 hac kurası tarihi - 1

2024 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Gelecek yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adaylarının kayıtları alınmıştı. Şimdi tüm gözler Diyanet'in kura takvimini ilan açıklamasında. Öte yandan 15 Ekim 2023 günü başvurular için son tarih.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet 2024 hac kurası tarihi - 2

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet 2024 hac kurası tarihi - 3

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER