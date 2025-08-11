Hac ön kayıt ekranı 2026: Hac kura çekimi ne zaman? Hac kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecini paylaştı. Başvuru süreçleri ve durum sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yürütülüyor. İlk kez hacca gitmek için başvuracaklar, 11 Ağustos itibarıyla e-devlet ekranından kayıt yapabilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar kura çekimine katılacak. Peki, 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Hac kayıt süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme aşamasına dair detayları paylaştı. İlk kez başvuracak adaylar ön kayıt ücreti yatırıyor olacaklar. Hacı adayları hac konuklama fiyatlarını da böylelikle araştırmaya başladı. Peki, 2026 hac fiyatı ne kadar? İşte, hac başvuru tarihleri...

2026 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Diyanet, 2026 yılı için hac başvurularını almaya başladı. Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 11 Ağustos günü başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Eylül olarak açıklandı.

Adaylar kayıt ve kayıt yenileme, sorgulama işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden yürütecek.

İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar kişi başı 950 TL ödeme yapmalılar.

Kura tarihleri henüz duyurulmadı ancak 2024 yılında kura çekimi 31 Ekim günü yapılmıştı.

HAC KAYIT EKRANI 

HAC FİYATI 2026

2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme/güncelleme yapacaklar konaklama türü tercihlerinde normal ve yakın mesafe konaklama türlerinden birini seçebilir.

2026 yılı haccında hacı adaylarına Mekke ve Medine’deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak belirlenen Normal Konaklama Türü detayları:

Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 km; Medine’de ise Merkeziye bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yaptırılacak.

Süresi konaklama ve uçuş programına göre azami 45 gün olacak.

Medine’de konaklama süresi 3-5 gün arasında planlanacak.

2025 yılı için hac ücretleri bu kategori kapsamında 24.500 - 28.500 SAR (Riyal )arasında gerçekleştirildi.

2026 yılı hac ücretleri ise Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol görüşmeleri sonucunda belirlenecek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun hac kesin kayıtları ile ilgili toplantısında netleştirilerek duyurulacak.

Yakın Mesafe Konaklama

Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1250 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak ve süresi uçak programına uygun olarak 10 - 25 gün aralığında olacak.

2025 yılı için hac ücretleri bu kategori kapsamında ortalama 60.000 - 80.000 SAR (Riyal) olarak gerçekleşti.

2026 yılı hac ücretleri ise Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol görüşmeleri sonucunda belirlenecek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun hac kesin kayıtları ile ilgili toplantısında netleştirilerek duyurulacak.

