Hac ön kayıt ekranı 2026: Hac kura çekimi ne zaman? Hac kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecini paylaştı. Başvuru süreçleri ve durum sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yürütülüyor. İlk kez hacca gitmek için başvuracaklar, 11 Ağustos itibarıyla e-devlet ekranından kayıt yapabilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar kura çekimine katılacak. Peki, 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Hac kayıt süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme aşamasına dair detayları paylaştı. İlk kez başvuracak adaylar ön kayıt ücreti yatırıyor olacaklar. Hacı adayları hac konuklama fiyatlarını da böylelikle araştırmaya başladı. Peki, 2026 hac fiyatı ne kadar? İşte, hac başvuru tarihleri...