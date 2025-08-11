Hac ön kayıt ekranı 2026: Hac kura çekimi ne zaman? Hac kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?

HAC FİYATI 2026

2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme/güncelleme yapacaklar konaklama türü tercihlerinde normal ve yakın mesafe konaklama türlerinden birini seçebilir.



2026 yılı haccında hacı adaylarına Mekke ve Medine’deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak belirlenen Normal Konaklama Türü detayları:



Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 km; Medine’de ise Merkeziye bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yaptırılacak.



Süresi konaklama ve uçuş programına göre azami 45 gün olacak.



Medine’de konaklama süresi 3-5 gün arasında planlanacak.



2025 yılı için hac ücretleri bu kategori kapsamında 24.500 - 28.500 SAR (Riyal )arasında gerçekleştirildi.



2026 yılı hac ücretleri ise Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol görüşmeleri sonucunda belirlenecek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun hac kesin kayıtları ile ilgili toplantısında netleştirilerek duyurulacak.