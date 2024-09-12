Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?
Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini, adayların 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği hatırlatarak, "2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir" açıklamasını yaptı.
HURSAD, 2025 yılı hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin uyarı yaptı. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önceki yılların aksine bu yıl kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği belirtilirken, hacı adaylarının 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği vurgulandı.