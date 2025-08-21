Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede;



"1) Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos - 05 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



2) 2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.



3) 2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.



4) 2024 yılında "kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet portali üzerinden vatandaşlarımızın kendilerince yapılması" uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı hac kayıt güncellemelerinin Başkanlıkça yapıldığını düşünerek kaydını güncellemeyenler (sadece bu yıla has olmak üzere) 11 Ağustos-05 Eylül 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak kayıtlarını güncelleyebilecek, 2025 yılı dâhil mevcut kura katsayıları kendilerine verilecektir.



5) İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.



6) Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.



7) Hac yolcuları "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" türlerinden birini tercih edeceklerdir.



8) Konaklama tercihleri bağlayıcı olacak ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyecektir.



9) Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalinden veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek, süresi içerisinde (11 Ağustos-05 Eylül 2025) bilgilerinde düzeltme yapabilecektir.



10) Kayıtlar T.C. kimlik numarası ile yapılacak, yabancı uyruklu olanlar ile kesin kayıt hakkı elde etmeleri durumunda T.C. pasaportu ibraz edemeyecek durumda olanların kayıtları alınmayacaktır.



11) Suudi Arabistan Makamlarınca izin verilmesi halinde hacca götürülmek istenen 0-12 yaş arası çocukların kayıtları ebeveynleriyle birlikte yapılacak, bu yaştaki çocuklar ebeveynlerinin kura katsayısını etkilemeyecektir.



12) Müracaatlarda hac yolcusu tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacaktır.