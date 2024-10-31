Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek?
2025 yılının hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda hacı adaylarının katılımı ile çekildi. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye’den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile hak kazanamayan adaylar, yedek kura çekim tarihine odaklandı. Peki, hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Kura sonucu kutsal topraklara gidiş hakkı elde edemeyen hacı adayları, yedek kura çekim tarihini sorguluyor.