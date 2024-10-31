Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek?

2025 yılının hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda hacı adaylarının katılımı ile çekildi. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye’den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile hak kazanamayan adaylar, yedek kura çekim tarihine odaklandı. Peki, hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek? - 1

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Kura sonucu kutsal topraklara gidiş hakkı elde edemeyen hacı adayları, yedek kura çekim tarihini sorguluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek? - 2

2025 HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.

Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek.

Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek? - 3

HAC KURASI SIRASI NE DEMEK?

2025 yılı hac kura çekimine katılan adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçlarını görüntülüyor.

Sonuçlarını sorgulayan hacı adaylarının yoğunluğu nedeniyle sıraya alınmasına hac kura sonuç sırası deniyor.

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