Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sırası ne demek?

2025 HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.



Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek.



Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor.



Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.