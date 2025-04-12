Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri

2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonuna dair gidiş ve dönüş tarihlerini açıkladı. Hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için seyahat tarihleri ve kafile bilgileri netleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri - 2

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Bu yılki hac organizasyonunda ilk kafile 29 Nisan 2025 tarihinde yola çıkacak. Kafileler, kademeli şekilde kutsal topraklara intikal edecek ve son grup 31 Mayıs 2025'te Türkiye’den ayrılmış olacak. Dönüşler ise 11 Haziran - 5 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arasında yapılacak.

Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri - 3

KAFİLE VE UÇUŞ BİLGİLERİ

Hacı adayları, kendilerine ait kafile ve uçuş bilgilerini www.hac.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla sorgulayabilirler.

Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri - 4

2025 HAC ÜCRETLERİ

2025 yılı hac ücretleri, Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecektir. Detaylı fiyat bilgileri ve ödeme planları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

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