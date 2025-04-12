Hacca ne zaman gidilecek? 2025 Hac gidiş dönüş tarihleri
2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonuna dair gidiş ve dönüş tarihlerini açıkladı. Hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için seyahat tarihleri ve kafile bilgileri netleşti.