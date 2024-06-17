Hacer Çağla’nın ölümünde yeni ayrıntılar: “Beni merak etme” dedi, 1,5 saat sonra öldürüldü

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp’in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olayın ardından Çetinalp’in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y, cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

Çetinalp’in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y’nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç, U.E.Y. ile kızı Çetinalp’in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.