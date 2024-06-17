Hacer Çağla’nın ölümünde yeni ayrıntılar: “Beni merak etme” dedi, 1,5 saat sonra öldürüldü
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp’in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp’in annesine en son saat 15.45’te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 1,5 saat sonra ölü bulunduğu bildirildi.
İzmir’de öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çetinalp’in ölümünde yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Olay, 15 Haziran günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi’ndeki evde meydana geldi.
İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu’ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp ile eski erkek arkadaşı U.E.Y, Çetinalp’in polis memuru babası İ.U.Ç’nin evinde buluştu.
İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y, Çetinalp’i 30 yerinden bıçakladı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp’in polis memuru babası İ.U.Ç, evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı.