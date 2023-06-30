Hacettepe'den deprem raporu: Elle bile ufalanır
Hacettepe Üniversitesi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaptığı inceleme, bölgedeki yapı stoku sorununu gözler önüne serdi. Raporda, Hatay'da yapılan incelemelerde yıkılan binaların çoğunun 4 katlı olduğu el ile ufalanabilecek kadar düşük kalitede olduğu belirtildi.
Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.
İnceleme sonucu hazırlanan 170 sayfalık raporda, bölgedeki yapı stoku ile zemine ilişkin sorunlar gözler önüne serildi.