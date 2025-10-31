Hacı adayları için kura takvimi belli oldu: 2026 hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmeye hazırlananlar kura takvimine odaklanmıştı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, hac kurası tarihlerini duyurdu. Kuralar, noter huzurunda dijital ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Peki 2026 Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, kura takvimi…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan hac ön kayıt, hac kayıt yenileme ve güncelleme işlemleri 21 Eylül’de sona ermişti. İlk kez hac vazifesini yerine getirecekler e-Devlet üzerinden başvurusunu yaptı.
Hac başvurularında bu yıl sağlık durum belgeleri yeterli olmayanlar için hac vizesi ön şart olarak belirlenmişti. Hac kura başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Önümüzdeki yıl 1 milyon 799 bin vatandaş, hac kurasına katılmaya hak kazandı. İşte, Diyanet tarafından açıklanan takvim…