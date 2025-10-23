Hacı adaylarının gözü Diyanet'te: 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2026 yılı Hac kura çekimi için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl düzenlediği kura süreciyle kutsal topraklara gidecek hacı adayları belirleniyor. 2026 Hac organizasyonu için ön kayıtların ardından gözler artık kura tarihine çevrildi. Peki, 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2026 yılında Hacca gitmek için sıraya giren hacı adayları gözlerini kura çekiminin yapılacağı tarihe çevirdi. Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor. Peki, 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı görülüyor.

2025 yılı için kura 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.

HAC KESİN KAYDI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

