Hacı adaylarının gözü Diyanet'te: 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2026 yılında Hacca gitmek için sıraya giren hacı adayları gözlerini kura çekiminin yapılacağı tarihe çevirdi. Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor. Peki, 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?