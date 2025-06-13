Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 hac takvimine göre gidiş ve dönüş tarihleri, hacıların yakınları tarafından heyecanla araştırılıyor.Geçtiğimiz kasım ayında kesin kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, nisan ayı itibarıyla hac yoluna çıktılar. 2025 hac dönüşleri ne zaman?
Hac gidiş ve dönüş tarihleri açıklanmıştı. Yurda dönmeye başlayan hacıların yanı sıra henüz geri gelmeyen hacılar için tarih arayışı sürüyor. Hac dönüşleri 11 Haziran'da başladı. Hac ayları olan Şevvâl ve Zilkade'nin yanı sıra Zilhicce ayının ilk 10 günü de hac ibadeti yerine getiriliyor.