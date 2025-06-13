Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 hac takvimine göre gidiş ve dönüş tarihleri, hacıların yakınları tarafından heyecanla araştırılıyor.Geçtiğimiz kasım ayında kesin kayıtlarını gerçekleştiren adaylar, nisan ayı itibarıyla hac yoluna çıktılar. 2025 hac dönüşleri ne zaman?

Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri - 1

Hac gidiş ve dönüş tarihleri açıklanmıştı. Yurda dönmeye başlayan hacıların yanı sıra henüz geri gelmeyen hacılar için tarih arayışı sürüyor. Hac dönüşleri 11 Haziran'da başladı. Hac ayları olan Şevvâl ve Zilkade'nin yanı sıra Zilhicce ayının ilk 10 günü de hac ibadeti yerine getiriliyor.

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Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri - 2

HACILARIN DÖNÜŞÜ NE ZAMAN?

2025 yılı hac kayıtlarını 4-15 Kasım tarihlerinde yapan hacı adayları 29 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde hac vazifelerini yerine getirmek için yola çıktılar.

Hacıların dönüşleri ise 11 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri - 3

HAC DÖNEMLERİ

Hac ayları, hicrî takvime göre Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden bu aylara hac ayları denilir.

Haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesinden ötürü hac ayı kabul edilen bu zamanlarda, ihrama girerek, haccın iki temel unsurundan biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü sabaha karşı gökyüzünün aydınlanmaya başladığı zaman arasında gerçekleşebilen Arafat vakfesini yapanın haccı geçerli olur.

Haccın diğer unsuru olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde yapılabildiği gibi, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu gecikme, o seneki haccın geçersiz sayılmasına neden olmaz.

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