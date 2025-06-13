Hacılar ne zaman dönecek? 2025 Diyanet hac dönüş tarihleri

HAC DÖNEMLERİ

Hac ayları, hicrî takvime göre Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden bu aylara hac ayları denilir.



Haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesinden ötürü hac ayı kabul edilen bu zamanlarda, ihrama girerek, haccın iki temel unsurundan biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü sabaha karşı gökyüzünün aydınlanmaya başladığı zaman arasında gerçekleşebilen Arafat vakfesini yapanın haccı geçerli olur.



Haccın diğer unsuru olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde yapılabildiği gibi, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu gecikme, o seneki haccın geçersiz sayılmasına neden olmaz.