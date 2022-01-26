Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolunda trafik sıkışıklığı meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden araçlarını çekmesi yönünde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından ise yollarda kalan araçlar valilik talimatı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.

Haberler - İHA - DHA 26.01.2022 - 18:26 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 18:27

Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı - 1

İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyordu.

Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı - 2

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.