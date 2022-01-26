Hadımköy yolu araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.