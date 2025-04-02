Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı
Kahramanmaraş'ta idrar kesesinde 6 santimlik tümör çıkan bir kişi, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Genellikle sigara içen kişilerde görülen bu hastalığa, hastanın sigara kullanmadan yakalanması ise uzmanları şaşırttı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet Önat, hafif bir idrarda yanma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, idrar kesesinde ikinci bir yalancı kese (divertikül) ve içerisinde 6 santimetrelik tümör tespit edildi.