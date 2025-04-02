Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı

Bu hastalığın genellikle uzun süre sigara içen kişilerde görüldüğünü belirten Dr. Sünbül, "Ancak hastamız hiç sigara kullanmamış. Bu da nadir görülen bir durum. Özellikle idrar yaparken yanma, pıhtılı veya ağrısız kanama gibi belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması hayati önem taşıyor" dedi.