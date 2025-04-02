Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı

Kahramanmaraş'ta idrar kesesinde 6 santimlik tümör çıkan bir kişi, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Genellikle sigara içen kişilerde görülen bu hastalığa, hastanın sigara kullanmadan yakalanması ise uzmanları şaşırttı.

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 1

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet Önat, hafif bir idrarda yanma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, idrar kesesinde ikinci bir yalancı kese (divertikül) ve içerisinde 6 santimetrelik tümör tespit edildi.

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Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 2

Genellikle sigara içen kişilerde görülen bu hastalığa, hastanın sigara kullanmadan yakalanması ise uzmanları şaşırttı.

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 3

Operasyonla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül, "Hastamızın şikayeti çok hafifti. Ancak yapılan ultrason ve MR tetkiklerinde idrar kesesinde büyük bir divertikül ve içinde 6 santimlik bir kitle tespit ettik.

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 4

Normalde bu tip vakalarda şiddetli idrar kanamaları olur ancak hastamızda böyle bir durum yaşanmadı. Hızlıca karar alarak kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik.Operasyon başarılı geçti ve şu an hastamızın durumu iyi" dedi.

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 5

Bu hastalığın genellikle uzun süre sigara içen kişilerde görüldüğünü belirten Dr. Sünbül, "Ancak hastamız hiç sigara kullanmamış. Bu da nadir görülen bir durum. Özellikle idrar yaparken yanma, pıhtılı veya ağrısız kanama gibi belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması hayati önem taşıyor" dedi.

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinden çıktı: Doktorları bile şaşırttı - 6

Başarılı bir operasyon geçiren Ahmet Önat ise, "Daha önce rahatım yoktu şu an çok iyiyim. Doktorların başarılı ameliyatı ile sağlığıma kavuştum" dedi.

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