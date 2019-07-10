15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında yapılan 'Hafıza 15 Temmuz: Unutma Müzesi' darbe girişiminin yıl dönümünde açılacak.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı.
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Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde ziyarete açılması bekleniyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor.
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Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
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Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar sergilenecek.
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Ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bulunuyor.