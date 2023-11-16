Hafızasını kaybeden iş insanı yeninden okuma yazma öğreniyor

"KONUŞMAYI BİLE UNUTMUŞTU"

Sınıf öğretmeni Hikmet Pala ise öğrencisi Berat Öztürk'ün kendilerine başvurduğunda kendisini zor ifade ettiğini söyledi.

Öztürk'ün üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirten Pala, "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu." diye konuştu.