Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da çalışmalar sürerken, hafriyat işçileri ekskavatör üzerinde künefe çevirdi.

Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 1

Antakya ilçesinde 32 yaşındaki kepçe operatörü Mehmet Topal, hasarlı binalarının yıkımını gerçekleştiren bir yıkım ekibinde mesai yapıyor.

İl dışından Hatay'a gelen arkadaşlarına tescilli lezzet künefeyi tattırmak isteyen Topal, künefeye ekskavatörün kovasının üzerinde takla attırdı.

Topal'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 2

Ekskavatörün kovasının üzerinde künefeyi çevirmeyi başaran Mehmet Topal, "Künefeyi her zaman yapan ve seven biriyimdir. O gün de iş arkadaşlarıma yapmak istedim. Başka şehirden gelen arkadaşlarımıza orijinal Hatay künefesi yedirmek istedim.

Künefeyi iş yerinde yaptık. Arkadaşlarımıza közde künefe yedirdik. Künefeyi ekskavatörün üstünde atma fikri de kuzenimden geldi. Biraz eğlence katalım dedi. Bu enkaz yığınların arasında bize moral olsun istedik.

Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 3

Künefeyi ekskavatörün üzerindeyken atarak çevirdik. O kadar künefe yedim ve çevirdim ama bu unutulmaz bir an oldu. Atamasaydım rezil olurdum ama çok şükür şimdiye kadar atamadığımız olmadı. Güzel de oldu. ekskavatör üzerinde de farklılık oldu ve iyi ki de oldu." dedi.

Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 4

"BİZE RENK KATTI VE GÜZEL ENERJİ OLDU"

Kuzeninin yaptığı davranışla ortama neşe kattığını söyleyen Muhammed Topal, "Bu defa farklı bir şeyler olsun ve ortama neşe katalım dedim. Onu da ekskavatörün üzerinde denedik ve güzel de oldu. 

Künefeyi parçalanmadan çevirdik. Bize renk kattı ve güzel enerji oldu. Hatay'ımızın meşhur künefesinin tadı da güzeldi." ifadelerini kullandı.

Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 5
Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu - 6
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