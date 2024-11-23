Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da çalışmalar sürerken, hafriyat işçileri ekskavatör üzerinde künefe çevirdi.
Antakya ilçesinde 32 yaşındaki kepçe operatörü Mehmet Topal, hasarlı binalarının yıkımını gerçekleştiren bir yıkım ekibinde mesai yapıyor.
İl dışından Hatay'a gelen arkadaşlarına tescilli lezzet künefeyi tattırmak isteyen Topal, künefeye ekskavatörün kovasının üzerinde takla attırdı.
Topal'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.