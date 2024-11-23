Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu

"BİZE RENK KATTI VE GÜZEL ENERJİ OLDU"

Kuzeninin yaptığı davranışla ortama neşe kattığını söyleyen Muhammed Topal, "Bu defa farklı bir şeyler olsun ve ortama neşe katalım dedim. Onu da ekskavatörün üzerinde denedik ve güzel de oldu.

Künefeyi parçalanmadan çevirdik. Bize renk kattı ve güzel enerji oldu. Hatay'ımızın meşhur künefesinin tadı da güzeldi." ifadelerini kullandı.