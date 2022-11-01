Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü

İstanbul Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiye alanına daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 1

Yassıören Mahallesi'nde 10 gün önce meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 2

Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 3

Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 4

Kamyonu fark eden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 5

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 6

Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifadede direksiyon başında fenalaştığını iddia etti.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı: İşçiler ölümden döndü - 7

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