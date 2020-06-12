Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi

Eskişehir'de park halindeyken birden hareket eden kamyon, önündeki araçlara çarparak bir binanın garajına girdi.
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Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 17:29
Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp bir apartmanın garaj kısmına zarar verdi.
Şirintepe Mahallesi Of Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen nedenle hareket ederek sokakta bulunan 3 otomobile zarar verdikten sonra bir apartmanın garaj kısmına çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve binada hasar meydana geldi.
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