Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi

Eskişehir'de park halindeyken birden hareket eden kamyon, önündeki araçlara çarparak bir binanın garajına girdi.

Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 17:29

Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 1
Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp bir apartmanın garaj kısmına zarar verdi.
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 2
Şirintepe Mahallesi Of Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen nedenle hareket ederek sokakta bulunan 3 otomobile zarar verdikten sonra bir apartmanın garaj kısmına çarparak durdu.

Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 3
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve binada hasar meydana geldi.
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 4
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 5
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 6
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 7
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 8
Hafriyat yüklü kamyon binaya girdi - 9

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