Hafta başı sıcaklık artacak, hafta sonu kış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yeni yıla Türkiye'nin büyük bölümü dondurucu soğuklarla girerken yeni haftada hava sıcaklıkları yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin son tahminlerine göre Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.