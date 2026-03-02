Hafta ortasına dikkat! Kar geri geliyor

Türkiye yeni haftaya genel olarak açık bir havayla başlıyor. Bugün Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar var. Çarşambadan itibaren ise batı illeri dışında yurt genelinde yağış başlayacak. İç ve Doğu kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun kar bekleniyor.