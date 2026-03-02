Ramazan imsakiyesi banner
Hafta ortasına dikkat! Kar geri geliyor

02.03.2026 05:34

Son Güncelleme: 02.03.2026 05:44

NTV - Haber Merkezi

Türkiye yeni haftaya genel olarak açık bir havayla başlıyor. Bugün Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar var. Çarşambadan itibaren ise batı illeri dışında yurt genelinde yağış başlayacak. İç ve Doğu kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun kar bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurt genelinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor. Bu bölgeler dışında yurt genelinde hava parçalı bulutlu ve açık olacak.

Resmi Kurum

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis bekleniyor.

Resmi Kurum

Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümüne yağış geri geliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının başlayacağı tahmin edilirken; Karadeniz kıyıları ile Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağış sağanak şeklinde görülecek.

Anadolu Ajansı

Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamı ile Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklık iyice düşerken kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

 

- Edirne 1/14 derece.

 

- İstanbul 4/12 derece.

 

- Denizli 4/16 derece.

 

- İzmir 6/17 derece.

 

- Adana 4/19 derece.

 

- Ankara -1/12 derece.

 

- Samsun 2/11 derece.

 

- Erzurum -11/-1 derece.

 

- Malatya -4/6 derece.

 

- Kars -13/0 derece.

 

- Diyarbakır -1/13 derece.

 

- Gaziantep -1/13 derece.

