Hafta sonu (15-16 Ekim) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı (MGM hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (15 Ekim) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde 6 ve 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar akşam saatine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminine göre, ülke genelinde hafta sonu yağışlı bir hava bekleniyor. 15 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yer yer yağışlar olacağı tahmin edilmekte.