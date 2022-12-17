Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gelen son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmezken, Trakya kesiminin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise yarın hava sıcaklıklarının düşmesi ve havanın yağışlı olması bekleniyor.

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Trakya kesiminin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

YAĞIŞLI HAVA YARIN DÖNÜYOR

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, 18 Aralık Pazar günü hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, gün içinde yer yer yağış olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklıkların da ise 5-6 derecelik bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

17 ARALIK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

18 ARALIK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

19 ARALIK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

20 ARALIK SALI HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

21 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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