Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Trakya kesiminin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.