Hafta sonu (17-18 Aralık) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Trakya kesiminin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, 18 Aralık Pazar günü hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, gün içinde yer yer yağış olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklıkların da ise 5-6 derecelik bir düşüş yaşanması bekleniyor.